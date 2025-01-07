التشيك تحقق هدف الناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع

حققت جمهورية التشيك هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمثل في استثمار ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع في عام 2024 وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، حسبما أعلنت وزارة الدفاع اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن الإنفاق الدفاعي للبلاد خلال العام الماضي بلغ 8ر166 مليار كرونة تشيكية (9ر6 مليار دولار).

وقالت إنه وفقا للأرقام الأولية الصادرة عن وزارة المالية، فإن هذا يعادل 09ر2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقالت وزيرة الدفاع يانا سيرنوتشوفا: "لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق"، وأعربت عن شكرها للجنود والموظفين المدنيين في الجيش على التزامهم.

ومنذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، تحركت سيرنوتشوفا لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، ومن بينها شراء دبابات "ليوبارد 2 ايه 4" القتالية من ألمانيا، وطلب 246 ناقلة جند مدرعة من طراز "سي في – 90" من السويد.

وتعتزم وزارة الدفاع أيضا شراء دبابات "ليوبارد 1 ايه 8" الحديثة بالإضافة إلى مقاتلات أمريكية من طراز "اف-35" في المستقبل.

وكانت آخر مرة حققت فيها جمهورية التشيك هدف الناتو في عام 2005. وأصبحت الدولة عضوا في التحالف العسكري الغربي منذ عام 1999. وتقع حدودها الشرقية على بعد أقل من 350 كيلومترا من أوكرانيا.