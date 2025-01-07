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نعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أحد أسراها المحررين بغد اغتياله في شرق نابلس.

وقالت حماس: "ننعى الأسير المحرر شهيدنا المجاهد جعفر دبابسة الذي ارتقى في جريمة اغتيال بشعة في بلدة الباذان شرق نابلس"، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأضافت أن "عمليات الاغتيال الجبانة والجرائم المتصاعدة بحق شعبنا لن تثنيه عن مواصلة طريق المقاومة"، مشددة "على ضرورة رفع وتيرة العمليات البطولية في جميع أنحاء الضفة الغربية ردا على جرائم الاحتلال".

من جانبها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، إن "القائد دبابسة لديه جولات بمقارعة المحتل من انتفاضة الأقصى مرورا بهبة القدس وصولا لطوفان الأقصى".

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اغتالت، فجر اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة في بلدة "الباذان"، شمال شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى الباذان فجرا، وأطلقت الرصاص باتجاه دبابسة (40 عاما)، أثناء تواجده أمام منزله، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ومن ثم أعلن عن استشهاده.