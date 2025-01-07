رئيس منظمة الطيران الإيرانية: مستعدون لتسيير رحلات جوية إلى دمشق

قال رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني حسين بورفرزانه، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لتسيير رحلات جوية إلى دمشق.

وبحسب وكالة «مهر» للأنباء، قال بورفرزانه، في إشارة إلى استئناف تشغيل مطار دمشق الدولي: «من أجل إعادة تسيير الرحلات الجوية من إيران إلى سوريا، يجب تقديم رسالة من قبل بلد الوجهة إلى منظمة الطيران المدني الإيرانية».

وأضاف: «ننتظر رسالة الجانب السوري لتحديد أيام وعدد الرحلات من إيران إلى سوريا».

وأقلعت صباح اليوم الثلاثاء، أول طائرة سورية من مطار دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، متجهة إلى مطار الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت الوكالة السورية للأنباء «سانا»، إن «الطائرة تحمل على متنها 145 مسافراً سورياً».

وبدأ مطار دمشق الدولي عمله اليوم الثلاثاء، ‏بعد توقف دام شهرا منذ سقوط النظام السابق.

وقال المسئول في المطار سعد خير بيك، إن رحلتين من مطار دمشق الدولي تنطلقان باتجاه الإمارات العربية المتحدة، في حين من المقرر أن تصل أول طائرة إلى سوريا عند منتصف النهار قادمة من دولة قطر.

وأضاف خير بيك لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»: «انتهت أمس عمليات إعادة تأهيل المطار بعد تعرضه لعمليات سرقة يوم سقوط النظام».