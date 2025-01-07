مقتل شخصين بعد إطلاق نار في شركة بجنوبي ألمانيا

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قتل شخصان بعد إطلاق نار وقع بشركة في ولاية بادن-فورتمبيرج جنوب غربي ألمانيا، حسبما قالت الشرطة اليوم الثلاثاء.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن شخصا آخر أصيب بجروح خطيرة وفيما لا يزال المشتبه به في الحادث هاربا.

وأضاف المتحدث أن شخصا ملثما دخل الشركة في وقت مبكر من المساء ثم أطلق النار.

وقالت الشرطة في منشور على منصة التواصل الإجتماعي إكس إن عملية أمنية كبيرة تجرى حاليا، ولكن لا يوجد خطر على العامة. وتم إرسال مروحية للشرطة إلى المنطقة.

ووقع الحادث في مدينة باد فرديريش شال في شمال إحدى أغنى ولايات ألمانيا.

ويعد وقوع حوادث إطلاق نار أمرا نادرا في أكثر دول الاتحاد الأوروبي اكتظاظا بالسكان.