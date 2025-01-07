وزير النفط السوري: تلقينا وعود من بعض الدول لتقديم شحنات وقود

قال وزير النفط في الحكومة السورية المؤقتة، غياث دياب، إن بلاده تلقت وعود من بعض الدول لتقديم شحنات وقود، مضيفا: "نعمل على التواصل المستمر مع العديد من الدول العربية ودول المنطقة، لاستكشاف فرص التعاون في مجال الطاقة".

وقال دياب في تصريحات صحفية نقلها موقع الطاقة إن "إنتاج سوريا من النفط متدنٍ جدًا حاليًا ويقارب 10 آلاف برميل يوميًا، بسبب خروج معظم حقول النفط والغاز عن سيطرة الدول"، مضيفاً أن "إنتاج النفط والغاز في سوريا، يواجه تحديات كبيرة نتيجة سقوط النظام".

وقال الوزير : "نسعى حاليًا إلى إعادة تقييم احتياطيات النفط في سوريا، وإجراء تحديثات عليها للوصول إلى أرقام دقيقة تُعلَن عند توافرها"، متابعا: "نأمل في أن تعود الشركات الأجنبية للاستثمار بقطاع النفط والغاز السوري، خلال المستقبل القريب".

كانت المؤسسة العامة للكهرباء في سوريا، أعلنت صباح اليوم، عن قدوم سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر، إلى سوريا، تولدان 800 ميغاواط/ ساعة.

وقال مدير المؤسسة خالد أبو دي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية سانا، "العمل جار حاليا لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين".

وأضاف أن "حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للكهرباء في عهد النظام السابق كبير جدا"، مؤكدًا السعي لإعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.