نوير يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونخ

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اقترب مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ الألماني من تجديد عقده مع النادي البافاري لمدة عام أخر، ليواصل مسيرته حتى عام 2026.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" ألمانيا فإن نوير يبتعد خطوة واحدة لتجديد عقده مع بايرن ميونخ حتى 2026.

وينتظر نوير تجديد عقده الحالي مع بايرن ميونخ والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في انتظار تمديد المسيرة الممتدة له هناك منذ 14 عاما، وانضم نوير إلى بايرن ميونيخ عام 2011 قادما من شالكة.

وتعافي نوير من إصابة قوية تعرض لها في نهاية العام الماضي، بعد تعرضه لكسر في أحد ضلوعه.

أعلن نوير 38 عامًا اعتزاله اللعب الدولي قبل عدة أشهر، بعد خوض 124 مباراة دولية رفقة منتخب ألمانيا.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة، ويبتعد عن باير ليفركوزن وصيفه بفارق 4 نقاط.