نظام جديد لبيع تذاكر رولان جاروس في عام 2025

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سيتم طرح تذاكر بطولة رولان جاروس، ثاني البطولات الكبرى للعام الجديد، للبيع في عام 2025 بعد إجراء القرعة.

ويعد هذا نظاما جديدا سيضمن، وفقا للمنظمة، وصولا "أكثر إنصافا" من النظام الحالي.

وأوضح الاتحاد الفرنسي للتنس، الجهة المنظمة للبطولة الكبرى للملاعب الترابية، يوم الثلاثاء أنه قرر "تحديث نظام بيع التذاكر من أجل تلبية توقعات المشترين بشكل أفضل وتقليل طوابير الانتظار".

وذلك في سياق "النمو المستمر في شعبية" البطولة المقامة على الملاعب الترابية.

وسيتم التسجيل في السحب المسبق للتذاكر عبر الإنترنت بين 27 يناير و9 فبراير.

وسيتم إجراء السحب بعد ذلك لمنح الفائزين المحظوظين، الذين سيتم إخطارهم عبر البريد الإلكتروني في شهر مارس، فرصة شراء تذاكر ليومين محددين.

ولم تكشف المنظمة عن الأسعار لهذا العام 2025، ولكن في عام 2024 بلغت أغلى تذكرة لملعب فيليب شاترييه الرئيسي 365 يورو.