رئيس مدينة المنيا يتفقد السوق الحضاري بمساكن الأوقاف في ماقوسة لافتتاحه قريبا

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة لكل المشروعات الموجودة والتي تساهم في القضاء على الأسواق العشوائية بشوارع المدينة.

من جانبه تفقد الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، السوق الحضاري بمساكن الأوقاف بماقوسة للوقوف على التجهيزات الأخيرة وفتح الطريق المؤدي إليه، بالتنسيق مع السكة الحديد، لتسهيل حركة الدخول والخروج من السوق، والذي يمثل نقلة حضارية للحفاظ على جمال المدينة والقضاء على الأسواق العشوائية والتي تسيئ للمظهر الحضاري وتعيق حركة سير المواطن والمركبات.

وكان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد بحث مع المهندس أحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، التجهيزات النهائية لإدخال الخدمة قريبا لعدد من المحال التجارية التابعة لوزارة الأوقاف بمنطقة ماقوسة بحي غرب مدينة المنيا، بهدف إقامة سوق حضاري يليق بالمواطن ويخفف الضغط عن وسط المدينة.

وأكد كدواني أن المشروع يأتي في إطار التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية إلى جانب الشراكة مع أحد البنوك الوطنية، لتوفير التمويل والدعم المالي للمنتفعين، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز حركة التجارة وتنظيمها داخل المحافظة.

وأوضح اللواء كدواني، أن المنطقة التجارية الجديدة تضم 364 شادراً و14 ثلاجة خضار وفاكهة، مؤكدًا أن افتتاح السوق سيمثل نقلة نوعية لحركة التجارة والتسوق، حيث يسهم في تخفيف الزحام الضغط المرورى بوسط المدينة، ويوفر بيئة صحية وآمنة لحركة البيع والشراء داخل المدينة.

كما أشار المحافظ، إلى أن السوق الجديد يجسد رؤية المحافظة في القضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء مشروعات حضارية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مع ضمان توفير كل التسهيلات لضمان نجاح المشروع واستدامته