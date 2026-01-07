أندريه بابيش: التشيك تواصل تنسيق مبادرة الذخيرة لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، إن بلاده لن تلغي مبادرتها بشأن الذخيرة لأوكرانيا وسوف تواصل تنسيق المشروع، وذلك بعد محادثات بين قادة ما يطلق عليه تحالف الراغبين في باريس أمس الثلاثاء.

وأضاف بابيش، أن القرار اتخذ بالاتفاق مع شركاء التحالف، وشدد على أن المبادرة لن تستمر إلا باستمرار تمويلها من جانب الدول الأخرى، ولن يتم الحصول على أموال من دافعي الضرائب التشيك، بحسب راديو براج أنترناشونال.

يذكر أن أول مرة تم فيها اقتراح المبادرة كان من جانب رئيس الوزراء التشيكي السابق بيتر فيالا في 2023، ووصلت أولى الشحنات أوكرانيا في صيف 2024. وبموجب البرنامج، سوف تساعد جمهورية التشيك في ترتيب إمدادات الذخيرة ذات العيار الثقيل لأوكرانيا، مستفيدة من خبرة الشركات التشيكية.