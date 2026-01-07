محافظ الجيزة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد خلال زيارته مطرانية شمال الجيزة

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم الأربعاء، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك على رأس وفد من قيادات المحافظة، حيث كان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة.

وخلال الزيارة أكد محافظ الجيزة أن مصر قوية بوحدة شعبها عبر مر العصور، مشيرًا إلى أن التاريخ يشهد على تماسك المصريين وقدرتهم الدائمة على تجاوز التحديات باعتبارهم نسيجًا وطنيًا واحدًا لا يتجزأ، تجمعهم أواصر المحبة وروابط الإخاء، ويعملون معًا من أجل تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

وأعرب المحافظ عن خالص تهنئته للإخوة الأقباط، قائلًا: "إن القيم المصرية الأصيلة في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان السماوية التي جاءت بالسلام، وتؤكد ترابط ووحدة عنصري الأمة"، وذلك في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

كما هنأ محافظ الجيزة، مواطني المحافظة وقياداتها التنفيذية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والسلام.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة عن سعادته بزيارة محافظ الجيزة ووفد المحافظة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الوطنية وتوطيد أواصر المحبة بين أبناء المجتمع، مهنئا الشعب المصري بكل طوائفه، متمنيًا أن تسود المحبة والرخاء ربوع مصر والعالم.