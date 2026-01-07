وزير خارجية عمان يزور طهران قريبا

من المقرر أن يزور وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، طهران في مطلع الأسبوع المقبل، لإجراء لقاءات مع المسئولين الإيرانيين، بحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

وأفاد مصدر مطّلع، في تصريح لوكالة "تسنيم"، اليوم الأربعاء، بأن البوسعيدي سيزور طهران قريبا، مشيرا إلى أن "الترتيبات الخاصة بهذه الزيارة ما تزال قيد المتابعة".

وأوضح المصدر، أن "الموعد النهائي للزيارة لم يحدد بعد بشكل رسمي، غير أن احتمال إجرائها يوم السبت يعد كبيرا".

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان وزير الخارجية العماني يحمل رسالة من الولايات المتحدة إلى طهران، قال المصدر ذاته إنه "لا تتوافر معلومات دقيقة في هذا الشأن حتى الآن".

يشار إلى أن سلطنة عمان قامت بوساطة بين الولايات المتحدة وإيران واستضافت على أراضيها محادثات بين الدولتين تتعلق بالبرنامج النووي لطهران العام الماضي.

تأتي زيارة وزير خارجية عمان لطهران وسط احتجاجات تشهدها إيران؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وتهديد الرئيس ترامب بأنه في حال "قتلت (طهران) المتظاهرين السلميين بعنف" فأن أمريكا "سوف تأتي لإنقاذهم".

ورد القائد العام للجيش الإيراني الجنرال أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، باتخاذ ردفعل عسكري استباقي بشأن "الخطاب" الذي يستهدف الجمهورية الإسلامية، مشيرا على الأرجح إلى تهديد ترامب.