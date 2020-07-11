رئيس البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثيين طائرة مفخخة تجاه السعودية

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثيين طائرة مفخخة بدون طيار تجاه السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من اعتراضها وتدميرها، مؤكداً أن المساس بأمن السعودية هو تهديد للأمن القومي العربي.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم الأحد - على أن هذه الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تستهدف بها المدنيين الأبرياء الآمنين المحميين بموجب القانون الدولي تشكل جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، كما تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكافة القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحماية للمدنيين والمرافق المدنية.

وقال العسومي إن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً ضد هذه الميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الذي يدعمها بالمال والأسلحة النوعية، محذراً من أن عدم اتخاذ خطوات رادعة وحاسمة في هذا الشأن، سيشجع هذه الميليشيا على المضي قدماً في تنفيذ مخططاتها الخبيثة التي تهدف إلى نشر الفوضى والعنف والدمار في المنطقة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية ونجاحها في التصدي لكافة المحاولات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، مؤكداً تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.