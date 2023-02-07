ميدو: الحضري لم يحترم تاريخه

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انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، الحارس الكبير عصام الحضري بعد الاتهامات التي طالته بالهروب من منصبه مدربا لحراس مرمى منتخب مصر الأوليمبي من أجل انضمامه للجهاز الفني الجديد لمنتخب سوريا بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا، يعلن من خلاله مقاطعة التعامل مع الحضري، بعد هروبه إلى سوريا وترك منصبه في المنتخب الأوليمبي.

من جانبه علق الحضري قائلا بإنه لم يهرب كما يردد البعض، مشيرًا بأنه أبلغ روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي ومحمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأوليمبي برغبته ببدء تجربة تدريبية جديدة تحت قيادة مدرب منتخب مصر السابق هيكتور كوبر.

وقال ميدو خلال برنامجه (الريمونتادا) على قناة المحور:" الحضري ارتكب خطأ جسيم لا يليق بتاريخه الكبير، وقيام الاتحاد السوري بالإعلان عن تعاقده مع الحضري في رأيي عبث".

وأضاف:" كان يجب على الحضري احترام الناس اللي تعاقدت معه للخروج من الباب الكبير أفضل من هذه الطريقة، خاصة وأن منتخب مصر هو من صنع أسمائنا".

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لخوض مباراتين حاسمتين أمام منتخب زامبيا بشهر مارس المقبل، ضمن المرحلة الأخيرة المؤهلة لأمم إفريقيا وأولمبياد باريس 2024.