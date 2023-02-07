السعودية تستهدف زيادة عدد المصانع بنسبة 50% خلال 5 سنوات مقبلة

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المصانع بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، والوصول بحجم الاستثمارات الصناعية الإضافية إلى 1.4 ترليون ريال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء عن الزامل قوله خلال تدشين "منصة "صناعي"، ضمن أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني "ليب" المقام في الرياض، إن الحزم الرقمية بمنصة "صناعي" تهدف إلى زيـادة تبني المصانع لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، ورفع مستوى الاعتماد على الكوادر الماهرة، وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع، مع عرض الفرص الاستثمارية في القطاع، وتقديم الحوافز المقدمة من جهات المنظومة بحزمة رقمية موحدة.

وأفاد الزامل بأن "حزمة مصانع المستقبل" تهدف إلى تحويل 4000 مصنع إلى مصانع متقدمة تشغيلياً وتقنيا وذلك للارتقاء بمستوى النضج الرقمي، ورفع كفاءة التشغيل والقدرات الصناعية وتعزيز تنمية الصادرات وتحسين بيئة العمل في المصانع وتوفير وظائف نوعية جذاب من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.