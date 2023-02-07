الهلال الأحمر السوري: نحتاج معدات لمواصلة الإنقاذ وإزالة الأنقاض جراء الزلزال

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دعا رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي، اليوم الثلاثاء، إلى رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) عن حبوباتي قوله في مؤتمر صحفي: "نحتاج معدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لمواصلة إنقاذ وإزالة الأنقاض وهذا يتطلب رفع العقوبات عن سوريا بأسرع وقت".

وأضاف حبوباتي أن "عدد الضحايا مرشح للارتفاع وهناك عددا من الأبنية مازال مهدداً بالانهيار، نتائج الزلزال كارثية ومتطوعونا في حالة جاهزية ولكن نفتقد للمعدات".

وبين حبوباتي أن الحكومة خصصت 126 مركز إيواء في حلب و23 في اللاذقية وخمسة في حماة وثلاثة في حمص وثلاثة في طرطوس لمساعدة المتضررين.

وقال حبوباتي: "تلقينا اتصالات من المغتربين السوريين في عدد كبير من الدول وسنقوم بفتح حساب في البنوك السورية لتلقي التبرعات".

ووجه حبوباتي نداء استغاثة إنساني، متمنيا من الدول المانحة التعاون لرفع الحصار، مشيرا إلى أن "العقوبات الاقتصادية تؤثر على صعوبة الوضع الإنساني، وعمليات الإنقاذ صعبة ولا يوجد وقود حتى لإرسال القوافل وهذا بسبب الحصار والعقوبات".