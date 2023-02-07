إجتماع عاصف لمجلس الزمالك لبحث موقف الفريق وخيارات الانسحاب من الدوري

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إجتماعا عاصفا في الرابعة عصر اليوم، من اجل بحث موقف فريق الكرة، الذي تعرض لهزيمة جديدة مساء أمس أمام فاركو بثلاثية دون رد في الدوري.

ويدرس مجلس الزمالك كل الخيارات المتاحة بشأن وضع فريق الكرة، حسبما كان قد أشار رئيسه عبر صفحته الرسمية بأن النادي يدرس عدم استكمال مسابقة الدوري، في ظل ما وصفه بـ "المؤامرة"، و "المناخ السيء" في إشارة لأزمة عدم قيد صفقات الزمالك الجديدة.

وبحسب ما علمت "الشروق" فإن خيار الإنسحاب ليس مطروحا بقوة وإنما ورقة ضغط من جانب إدارة الزمالك من أجل الإسراع في عملية قيد اللاعبين، فيما يتوقع أن يصدر بيان عن النادي يشير فيه إلى موقفه النهائي.