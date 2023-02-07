 إجتماع عاصف لمجلس الزمالك لبحث موقف الفريق وخيارات الانسحاب من الدوري - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 فبراير 2023 10:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

إجتماع عاصف لمجلس الزمالك لبحث موقف الفريق وخيارات الانسحاب من الدوري

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 10:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 10:34 ص

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إجتماعا عاصفا في الرابعة عصر اليوم، من اجل بحث موقف فريق الكرة، الذي تعرض لهزيمة جديدة مساء أمس أمام فاركو بثلاثية دون رد في الدوري.

ويدرس مجلس الزمالك كل الخيارات المتاحة بشأن وضع فريق الكرة، حسبما كان قد أشار رئيسه عبر صفحته الرسمية بأن النادي يدرس عدم استكمال مسابقة الدوري، في ظل ما وصفه بـ "المؤامرة"، و "المناخ السيء" في إشارة لأزمة عدم قيد صفقات الزمالك الجديدة.

وبحسب ما علمت "الشروق" فإن خيار الإنسحاب ليس مطروحا بقوة وإنما ورقة ضغط من جانب إدارة الزمالك من أجل الإسراع في عملية قيد اللاعبين، فيما يتوقع أن يصدر بيان عن النادي يشير فيه إلى موقفه النهائي.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك