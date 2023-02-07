تدفقت المساعدات الإنسانية من عدد من الدول، اليوم الثلاثاء، على سوريا، عقب الزلازل المدمر الذي ضرب فجر أمس الاثنين سوريا وتركيا، مخلفا أكثر من 5 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف مصاب ودمر مئات المباني في البلدين، وفقا لحصيلة غير نهائية.

ووصلت طائرتان عراقيتان، اليوم الثلاثاء، إلى مطار دمشق الدولي تحملان مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية أسامة مهدي غانم، للوكالة، إن الطائرتين العراقيتين تحمل كل منهما نحو 70 طناً من المواد الغذائية والطبية والبطانيات والمستلزمات الضرورية.

كما وصلت طائرة مساعدات جزائرية صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار حلب الدولي محملة بـ 17 طناً من المساعدات الإنسانية.

وغادر فريق من جهاز الدفاع المدني الجزائري البلاد مساء أمس الاثنين، متوجها إلى سوريا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة إثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أجرى اتصالاً هاتفيا مع نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد، أمس الاثنين، لتقديم العزاء فى ضحايا الزلزال المروع.

ونقل شكري إلى نظيره السورى قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع سوريا في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

كما كشف قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، اللواء الركن صالح بن مجرن العامري، أن الإمارات تخطط اليوم لإرسال طائرتين للعاصمة السورية دمشق تحمل مساعدات، ضمن عملية "الفارس الشهم 2"، التي وجّه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ببدئها لدعم الشعبين السوري والتركي، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

بدورها، أعلنت الحكومة القطرية، أمس، تخصصيها 10 آلاف منزل متنقل سيتم إرسالها إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا.

كما وصلت طائرة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي، أمس الاثنين، تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين جراء الزلزال.

وأعرب السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني عن تعازيه للشعب السوري بضحايا الزلزال، موضحاً أن طائرة المساعدات الإيرانية تحمل على متنها مواد غذائية وإغاثية وطبية.

وقال سبحاني إن "تلك الطائرة تحمل أول دفعات المساعدات الإنسانية المقدمة من إيران وعلى متنها 45 طناً من المساعدات الإنسانية تشمل البطانيات، والخيم، والأدوية، والمواد الغذائية، ومستلزمات أخرى يحتاجها المتضررون من الزلزال الأليم".

وذكر أنه بعد تفريغ الطائرة مباشرة ستصل هذه المساعدات إلى المناطق المنكوبة، كاشفا عن طائرة ثانية ستهبط اليوم في مطار حلب، وبعدها طائرة ثالثة إلى مطار اللاذقية.

إلى ذلك، أفادت وكالة "سانا" بوصول فرق إنقاذ ومعدات روسية إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال.

من جهته، قال رائد الصالح مدير منظمة الخوذ البيضاء السورية: "ندعو جميع المنظمات الإنسانية والجهات المانحة الدولية إلى تقديم الدعم المادي لمتابعة الاستجابة لهذه الكارثة".

وصرح رئيس الهلال الأحمر السوري، أمس، إنه على استعداد لإيصال المساعدات إلى كل أنحاء سوريا بما فيها تلك التي تقع تحت سيطرة المعارضة عبر الأمم المتحدة.

فيما صرح مسؤول كبير بالأمم المتحدة في مجال الشؤون الإنسانية في سوريا بأن نقص الوقود والطقس القارس يعرقلان استجابة المنظمة الدولية.