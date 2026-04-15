حملة شعبية: مروان البرغوثي يتعرض لاعتداءات وحشية

قالت "الحملة الشعبية لإطلاق سراح مروان البرغوثي والأسرى في سجون الاحتلال" إن البرغوثي يتعرض لاعتداءات "وحشية" داخل السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى تعرضه للضرب ثلاث مرات خلال أقل من شهر.

وأشارت الحملة في بيان إلى "اعتداءات وحشية جديدة على الزعيم الوطني مروان البرغوثي في عزل سجني مجدو ورامون (شمال وجنوب إسرائيل) عشية الذكرى الـ24 على اختطافه".

ومنتصف أبريل 2002، اعتقلت إسرائيل البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأدانته بالقتل والشروع في القتل، وهو يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد، ويحظى بشعبية فلسطينية واسعة.

وتابعت الحملة أن البرغوثي أبلغ محاميه (الذي لم تسمه) والذي زاره الأحد، عن تعرضه "لاعتداءات جسدية وحشية خلال الأسابيع الماضية (...) فقد قامت وحدات القمع في السجون بالاعتداء الوحشي على البرغوثي ثلاث مرات: في 8 أبريل، و24 و25 مارس، مستخدمة أدوات القمع والضرب المختلفة، ما تسبب بإصابات كثيرة ونزيف في أنحاء جسده دون تقديم علاج طبي له".

ووفق الحملة، تعرض القيادي الفلسطيني لـ"سلسلة ممنهجة من الاعتداءات الوحشية السابقة التي لم تتوقف منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة".

وطالبت المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية بـ"القيام بواجبها في حماية البرغوثي وكافة الأسرى والأسيرات".

وأمضى البرغوثي حتى الآن أكثر من 32 عامًا في السجون الإسرائيلية، وفق الحملة.

وفي 18 فبراير الماضي، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة البرغوثي، ووجه له تهديدات بالقتل، بحسب فيديو نشره إعلام عبري آنذاك.

ورغم الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقات تبادل، أحدثها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن إسرائيل ترفض إطلاق سراح البرغوثي وأسرى بارزين آخرين.

وتصاعدت الجرائم بحق الأسرى بموازاة حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لمدة عامين منذ أكتوبر 2023.

وفي سجون إسرائيل يقبع أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبًا وتجويعًا وإهمالًا طبيًا أودى بحياة العشرات منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.