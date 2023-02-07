حذّر الدفاع المدني في شمال سوريا، السكان في منطقتي جسر الشغور ودركوش، من الاقتراب من مجرى نهر العاصي، ودعاهم للابتعاد عن المنطقة فورا.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب، إنه إذا استمر منسوب نهر العاصي في الارتفاع قد يؤدي لدخول المياه إلى المنازل.

ونشر الدفاع المدني، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو يوثق ارتفاعا مفزعا في منسوب النهر.

تحذيرات من ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي غربي #إدلب، ندعو السكان في مدينة جسر الشغور ودركوش توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر وإذا بقي منسوب النهر يرتفع قد يؤدي لدخول المياه للمنازل على جانبيه.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/yPhYvvCzvS — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 7, 2023



وفي تركيا، تسبب الزلزال المدمر، في ارتفاع مستوى البحر في قضاء إسكندرون بولاية هطاي، وهو ما أدى بدوره إلى غمر شوارع تحت المياه.

وتشكلت برك مياه بطول نحو 200 متر من الساحل باتجاه القسم الداخلي في طريق مته أصلان بمنطقة تشاي، وفق وسائل إعلام حكومية تركية.

وازدحمت المنطقة مروريا حيث يعاني السائقون صعوبة في التقدم بسياراتهم، وقد غمرت المياه الطرقات ولم تصل إلى المنازل.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 3549 شخصا، فضلا عن إصابة 22168 شخصا.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى سقوط 1602 قتيل و3649 مصاباً.

في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.