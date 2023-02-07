رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستعرض الاستعدادات النهائية لبدء الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور محمد محمود خضر، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، اجتماعًا، مع أعضاء هيئة التدريس لمتابعة استعدادات الجامعة لبدء الفصل الدراسي الثاني، بحضور الدكتور علي عبدالتواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومنسقي البرامج الدراسية.

وأشاد رئيس الجامعة خلال الاجتماع، بجهود جميع القائمين على الإشراف على العملية الامتحانية، مؤكدًا أن تظافر الجهود هو أساس نجاح أي منظومة، مطالبا بسرعة الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة وإعلان النتائج، وتجهيز المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية، المقرر استكمال الدراسة بها خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الدكتور خضر، على ضرورة التعاون بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للارتقاء بالعملية التعليمية بالجامعة التي تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد حتى تصل إلى المكانة التي تستحقها.

وأشار خضر إلى أن، إدارة الجامعة على أتم الاستعداد لسماع الشكاوى والمقترحات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس؛ ليتم دراستها واعتبارها من أولويات الإدارة، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دائمًا لتطوير منظومة التعليم.