الصحة العالمية تخشى أن تكون حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا أعلى بـ8 مرات من الأرقام المعلنة

توقعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن تكون حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب الإثنين جنوب تركيا وشمال سوريا وبلغت قوته 7,8 درجة، "أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة، فيما أفادت حصيلة رسمية أن عدد قتلى الكارثة بلغ أكثر من 5 آلاف شخص.

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون حصيلة قتلى الزلزال المدمر بوسط تركيا وشمال سوريا "أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد أظهرت الحصيلة الرسمية الأحدث بعد حوالي 24 ساعة من أولى الهزات البالغة قوتها 7,8 درجة، مقتل أكثر من 5000 شخص، إذ استمرت حصائل الضحايا بالارتفاع على جانبي الحدود مع تقدم عمليات البحث.

ففي تركيا وحدها، أحصت السلطات انهيار حوالي خمسة آلاف مبنى فيما يواجه الجرحى العالقون بين الأنقاض خطر تدني حرارة الجسم بسبب البرد الصقيعي.

• قلق بشأن المناطق التي لم ترد معلومات منها بعد

وعبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن قلق المنظمة على نحو خاص إزاء مناطق لم ترد منها أية معلومات منذ وقوع الزلزال.

وقال في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف: "إننا قلقون على نحو خاص بشأن المناطق التي لم تردنا معلومات منها بعد ... (تصور) الأضرار من إحدى الوسائل لاستنتاج الأماكن التي نحتاج لتركيز انتباهنا فيها".

بدورها، قالت المسؤولة في منظمة الصحة أديلهايد مارشانغ إن عدد المتضررين قد يصل إلى "23 مليونا بينهم نحو خمسة ملايين في وضع ضعف".

وسجلت ما لا يقل عن 185 هزة ارتدادية تلت الزلزالين الأولين اللذين بلغت قوتهما 7,8 درجات خلال الليل والآخر بقوة 7,5 عند الظهر ومركزهما في شمال شرق تركيا.

كذلك وقعت هزات ارتدادية خلال الليل الماضي وقبيل فجر الثلاثاء كان أقواها واحدة بلغت 5,5 درجة عند الساعة 09,13 بالتوقيت المحلي على مسافة تسعة كيلومترات جنوب شرق غولباشي في جنوب تركيا.

• المساعدات الدولية تصل إلى المناطق المتضررة مع طلائع فرق المسعفين من فرنسا وقطر

وسط تلك المعطيات الكارثية، ستبدأ المساعدات الدولية الوصول إلى المناطق المتضررة الثلاثاء مع طلائع فرق المسعفين من فرنسا وقطر خصوصا. وتنوي فرق الإغاثة الفرنسية التوجه خصوصا إلى كهرمان مرعش (تركيا) مركز الزلزال الأول وهي منطقة وعرة لحقت بها أضرار جسيمة وغطتها الثلوج.

وتوجهت وحدتان أمريكيتان تضم كل واحدة منهما 79 مسعفا الاثنين إلى تركيا على ما أفاد البيت الأبيض. بدورها، أعلنت الصين الثلاثاء إرسال مساعدات بقيمة 5,9 مليون دولار تشمل عمال إغاثة متخصصين في المناطق الحضرية وفرق طبية ومعدات طوارئ.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 45 بلدا عرض مساعدته.

بالمقابل، وفي سوريا، استجابت خصوصا لنداء سلطات دمشق حليفتها روسيا التي وعدت بإرسال فرق إغاثة "في الساعات المقبلة" في وقت أكد فيه الجيش أن أكثر من 300 عسكري روسي انتشروا في المنطقة التي يضربها الزلزال للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وتحركت الأمم المتحدة أيضا لكنها شددت على أن المساعدة التي ستقدم يجب أن تذهب "إلى كل السوريين على كامل الأراضي" السورية الخارج بعضها عن سيطرة الحكومة.

وفي هذه المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة والحدودية مع تركيا في شمال غرب سوريا، أحصي ما لا يقل عن 700 قتيل.