الرئيس الأوكراني يصف زيارة وزير الدفاع الألماني بأنها إشارة على دعم أوكرانيا

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لكييف بأنها "إشارة على دعم أوكرانيا".



ونقل بيان للمكتب الرئاسي مساء اليوم الثلاثاء عن زيلينسكي قوله إن "أوكرانيا مهتمة للغاية بالدعم من جانب أحد قادة الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، ولاسيما في هذه الفترة العصيبة بالنسبة لنا".



وأضاف زيلينسكي:"نحن ممتنون للقرارات الأخيرة ولكل القرارات".



ولم يعلق زيلينسكي مباشرة على ما أعلنه بيستوريوس خلال زيارته عن توريد أكثر من 100 دبابة طراز ليوبارد1 إلى أوكرانيا، لكنه تحدث عن القرار الذي اتخذته ألمانيا قبل فترة قصيرة والخاص بتوريد دبابات قتالية ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.



وقال إن "القرارات الأخيرة بشأن تحالف الدبابات ومبادرة أصدقائنا الأوروبيين بالتعاون مع وزارة الدفاع لدينا لا يمكنها أن تمنحنا مزايا لكنها يمكن أن تمنحنا تكافؤا في ساحة القتال".



وأوضح زيلينسكي أن هذا الأمر يتوقف على فترات التسليم وكمية المعدات وحداثتها.



تجدر الإشارة إلى أن زيارة بيستوريوس الذي تولى مهام منصبه قبل نحو ثلاثة أسابيع، هي أول زيارة خارجية كبيرة له، ولم يتم الإعلان عن مكان تواجده لأسباب أمنية.



والتقى بيستوريوس زيلينسكي ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.