أثار رسم كاريكاتير لمجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية، سخرت من خلاله من الزلزال الذي ضرب تركيا، موجةً من الغضب.

ونشرت المجلة رسمها على الصفحة الخاصة على "تويتر" لتنهال الانتقادات المنددة للرسم وما تم إرفاقه من عبارات، وكتب فيه: "زلزال تركيا.. حتى أنه لا يوجد حاجة لإرسال الدبابات"، بالإضافة لأبنية منهارة.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن ما سمته منشور الكراهية حظي بردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد ما أقدمت عليه المجلة الفرنسة.

وذكرت وكالة الأناضول، الناطقة بلسان الحكومة، إن شارلي إبدو التي نشرت سابقًا رسومًا كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، استخدمت هذه المرة تصريحات مسيئة بخصوص الزلازل الذي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 3432 شخصا، فضلا عن إصابة 21 ألفا و103 جرحى.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى سقوط 1602 قتيل و3649 مصاباً.

في حين تبقى كل تلك الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.