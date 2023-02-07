الأمم المتحدة: 289 يمنيا أصيبوا بانفجار ألغام‬⁩ وذخائر بمحافظة الحديدة العام الماضي

قالت الأمم المتحدة، إن 289 مدنيا يمنيا أصيبوا بانفجار ألغام‬⁩ وذخائر من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة غرب اليمن، خلال العام الماضي.



وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، في بيان أوردته قناة "فرانس 24" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع عدد الضحايا بسبب انفجار الألغام الأرضية والمتفجرات التي خلفتها الحرب في المحافظة بنسبة 160% خلال 2022، عن عام 2021، حين أُصيب 111، كما أن هناك 112 طفلا و15 امرأة من بين المصابين جراء الحوادث المذكورة.



وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع ألغام أرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتتناثر في العديد من المدن اليمنية الآلاف من الألغام التي زرعتها أطراف الحرب المستمرة منذ مطلع عام 2015، في مناطق تشهد معارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات اليمنية التابعة للحكومة.



وكانت تقارير حقوقية ودولية سابقة أشارت إلى أن عدد ضحايا الألغام في اليمن تجاوز 10 آلاف مدني أغلبهم من النساء والأطفال، كما زرع أكثر من مليوني لغم أرضي في أنحاء البلاد خلال الحرب الدامية.