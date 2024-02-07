قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن تسعة أيام مرّت دون معرفة مصير الطفلة هند ولا فريق المسعفين الذي توجه لإنقاذها بعدما حاصرتها قوات من جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وذكرت الجمعية في بيان: «في ظل معاناة لا يمكن تصورها، ما زلنا نأمل أن نسمع من هند وزملائنا يوسف زينو وأحمد المدهون».

وأضافت: «لقد مرت تسعة أيام دون أخبار من فريقنا الذي ذهب لإنقاذ الطفلة البالغ من العمر 6 سنوات.. 208 ساعة من الصمت».

وتابعت: «يجب كسر هذا الصمت. نحن بحاجة إلى معرفة مصيرهم. ندعو المجتمع الدولي لمساعدتنا في تحديد موقع هند وفريقنا».

ويكتنف الغموض مصير الطفلة هند، التي تبلغ من العمر 6 سنوات، بعدما احتجزت داخل سيارة مع جثث أقاربها الذين استهشدوا بعد إطلاق قوات الاحتلال النار نحوهم في غزة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما يستمر الغموض بشأن مصير موظفي إسعاف تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني، خرجا لإنقاذ الطفلة التي تواصلت معهم عبر الهاتف، حينما كانت تحاول الأسرة الهروب من الأوضاع المأساوية في مدينة غزة.

وكانت هند برفقة عائلة عم والدتها، بشار حمادة، حين تم إطلاق النار على سيارتهم، مما أسفر عن استشهاد كل من في المركبة وهم الأب والأم وأطفالهما الأربعة، لتظل هند وحيدة.