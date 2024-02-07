أسامة حمدان: تعاملنا بإيجابية مع ورقة الإطار المطروحة للتهدئة

أكد القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، أن حماس تعاملت بإيجابية مع ورقة الإطار المطروحة بشأن التهدئة في غزة.



وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي من بيروت "قدمنا ملاحظاتنا بشأن اتفاق الإطار المطروح بما يضمن وقف إطلاق النار وإنجاز عملية تبادل الأسرى".



وحول ادعاءات جيش الاحتلال بالعثور على أدلة تبرهن صلة حماس بإيران، قال "ما نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال حول علاقة المقاومة مع إيران مسرحية هزلية".



وأوضح أن أكاذيب الاحتلال ومحاولات تسويقه لا تنطلي على أحد.



كما ندد بمواقف الدول المتحيزة لأجندات الاحتلال في فرض عقوبات على ووقف التمويل لوكالة الأونروا، "بحجج واهية وتهم غير مثبتة".



وقدمت حماس مقترحا لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر في غزة منذ 4 أشهر، بينما أعلنت إسرائيل منذ قليل رفض مطالب حماس.



وجاء في المقترح الذي اطلعت عليه "رويترز" أن الهدف هو وقف العمليات العسكرية وإنهاء التصعيد بشكل مستدام وتبادل الرهائن والسجناء، وإنهاء حصار إسرائيل لغزة والسماح للسكان النازحين بالعودة إلى منازلهم وزيادة المساعدات الإنسانية.