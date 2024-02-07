دياب يتعاقد على بطولة فيلم سعيد الحظ

تعاقد الفنان دياب، على تقديم بطولة فيلم سينمائي يحمل اسم "سعيد الحظ"، من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ويستعد دياب لتقديم بطولة مسلسل «مليحة»، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، والذى يتكون من 15 حلقة، وتتناول أحداثه القضية الفلسطينية.

المسلسل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك دياب في بطولة العمل الفنانة ميرفت أمين، والفنانة حنان سليمان، والدكتور أشرف زكي، وبدأ صناع المسلسل التصوير الأيام الماضية، حيث صور كلا من أشرف زكى وحنان سليمان، ومن المقرر أن يبدأ دياب وميرفت أمين التصوير خلال الأيام المقبلة .

يذكر أن دياب شارك العام الماضي، ضمن أبطال مسلسل «تحت الوصاية» إلى جانب منى زكى، ورشدى الشامى، وخالد كمال، وعلى صبحى، وأحمد عبد الحميد، ومها نصار، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.