مجموعات طبية في كوريا الجنوبية تهدد بتنظيم إضراب

بعد الإعلان عن زيادة حصص القبول في كليات الطب في كوريا الجنوبية، هددت مجموعات طبية بتنظيم إضراب، مما أدى إلى استجابة فورية من قبل الحكومة، بعقد اجتماع مع المستشفيات التعليمية بمختلف أنحاء البلاد.

وعقدت وزارة "الصحة والرعاية الاجتماعية" اليوم الأربعاء اجتماعا افتراضيا، برئاسة وزير الصحة، تشو كيو-هونج، مع رؤساء 221 مستشفى تعليميا، بمختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك المستشفيات الجامعية، التي تدرب الأطباء المقيمين، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وتم عقد هذا الاجتماع لبحث إجراءات مواجهة الوضع مع المستشفيات التعليمية، حال تنظيم إضراب جماعي، من قبل المجتمع الطبي، حيث تطلب الوزارة من المستشفيات التعليمية التعاون بشكل نشط، في الرد على إضراب الأطباء المقيمين.

وطلبت الإشراف الدقيق على الأطباء المقيمين في خدماتهم وإدارتهم وإنشاء نظام رعاية الطوارئ، حتى يتسنى الحفاظ على الرعاية الأساسية، بما في ذلك غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات.

وستعقد الجمعية الطبية الكورية اجتماعا طارئا، تلك الليلة لبحث إجراءات مواجهة زيادة حصص القبول في كليات الطب، بعد أن أعرب رئيس الرابطة، لي بيل-سو عن نيته للاستقالة من منصبه.