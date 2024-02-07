أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، "انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 4ر19%، إلى 4ر72 مليار ريال خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأعلنت الهيئة، في بيان اليوم، "انخفاض الصادرات البترولية بنحو 5ر17 مليار ريال بنسبة 4ر19%، حيث بلغت قيمتها 4ر72 مليار ريال في شهر 11 من العام الماضي، مقابل 8ر89 مليار ريال في نفس الشهر عام 2022.

وأظهرت بيانات الهيئة انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 6ر15%، على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 95 مليار ريال مقابل 6ر112 مليار ريال في نوفمبر 2022.

فيما انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 9ر8% بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي.

وتراجعت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بنسبة 7ر0%، على أساس سنوي، حيث بلغت 6ر22 مليار ريال مقابل 8ر22 مليار ريال في نفس الشهر عام 2022.

وانخفضت الصادرات غير البترولية (لا تشمل إعادة التصدير) بنسبة 5ر5%، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 8ر21 % بالمقارنة مع الشهر المماثل من عام 2022.

وبلغ فائض الميزان التجاري 28 مليار ريال في شهر 11 الماضي، مقابل 48 مليار ريال في نفس الشهر عام 2022.