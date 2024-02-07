بلينكن يلتقي نتنياهو في القدس بعد ساعات من تسلُّم رد حماس على مقترح صفقة وقف إطلاق النار في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، بحسب وسائل عبرية.

وحتى كتابة هذه السطور، لم ترشح أي معلومات عن نتائج اللقاء الذي جاء بعد ساعات من تسلم إسرائيل رد حركة حماس على مقترح الصفقة حول غزة.

وفي وقت سابق قال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، عبر منصة «إكس»: «اليوم وزير الخارجية أنتوني بلينكن موجود في إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج ومسؤولين حكوميين آخرين».

وأضاف ميلر أن «الاجتماعات تأتي لمناقشة الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح (المحتجزين) الذين تحتجزهم حماس وأهمية ضمان السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

وإسرائيل هي المحطة الرابعة في جولة بلينكن التي شملت حتى الآن السعودية ومصر وقطر (تواليًّا)، ومن المقرر أن يزور لاحقا الضفة الغربية على أن يختتم جولته غدا الخميس.

وهذه هي الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.