ولايات أمريكية تسعى لمنع وزارة الكفاءة من الوصول لبيانات الدفع الحكومية

تعهد المدعون العامون الديمقراطيون في عدة ولايات أمريكية يوم الخميس برفع دعوى قضائية للحيلولة دون وصول وزارة كفاءة الحكومة التي يديرها الملياردير إيلون ماسك إلى أنظمة الدفع الاتحادية التي تحتوي على معلومات شخصية حساسة للمواطنين الأمريكيين.

وقال 12 مدع عام، بما في ذلك المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، في بيان إنهم سيتخذون إجراءات "دفاعا عن دستورنا وحقنا في الخصوصية والتمويل الأساسي الذي يعتمد عليه الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف البيان:"بصفته أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك ليس معتادا على سماع كلمة /لا/، لكن في بلدنا، لا أحد فوق القانون، لا يملك الرئيس السلطة لمنح معلوماتنا الخاصة لأي شخص يختاره، ولا يمكنه قطع المدفوعات الاتحادية التي وافق عليها الكونجرس".

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق بعد ظهر يوم الخميس.