غزل المحلة يتقدم بشكوى رسمية ضد طاقم حكام مباراة الفريـــق مع مــودرن سبــورت

تقدّم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة ضد طاقم حكام مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، التي انتهت بفوز غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

وكان حكم المباراة، محمد معروف، قد احتسب ركلة جزاء ضد غزل المحلة في الشوط الأول، وقد أجمع خبراء التحكيم على عدم صحتها. كما أنه لم يعطي اللعبة وقتها بالمراجعة عبر تقنية الفيديو ، وتسرّع في تأكيد قراره الخاطئ رغم استدعائه من قبل حكام الفار.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفًا صحيحًا بنسبة 100% لصالح غزل المحلة بحجة التسلل، رغم أنه لم يكن هناك أي شك في صحة الهدف.

ويهيب نادي غزل المحلة بلجنة الحكام محاسبة المخطئين، والحفاظ على حقوق الأندية، خاصة في ظل وجود نظام دوري استثنائي لا يحتمل مثل هذه الأخطاء الكارثية.