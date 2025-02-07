اللحوم المصنعة قد تكون وراء الإصابة بالسرطان!

نشرت هذا الشهر مراجعة علمية لعدد من الدراسات التى أجريت فى العالم وأقرتها منظمة الصحة العالمية والتى تعزى نسبة من إصابات سرطان الثدى لدى السيدات إلى تناولهن أصنافا مختلفة من اللحوم المصنعة.

النقانق والهوت دوج والسوسيس والبسطرمة كلها تندرج تحت مسمى اللحوم المصنعة بالطبع إلى جانب المحفوظ منها فى علب كأنواع اللانشون المختلفة.

الأمر الذى حدا بمنظمة الصحة العالمية إلى تصنيف كل تلك الأغذية على أنها مسرطنة Carcinogenic.

المقصود باللحوم المصنعة أنها كل ما يمكن التدخل به لإعادة تصنيع اللحوم الطازجة من طرق إعداد كالتدخين والمعالجة ولو بإضافة الملح والمواد الحافظة.

إذ يمكن اعتبار أن تلك المعالجات تؤثر على البروتين فى اللحوم ليتحول إلى مادة مسببة للسرطان.