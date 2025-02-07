سرعة الرياح تُوقف رحلات البالون الطائر في الأقصر

ألغت سلطات الطيران المدني، اليوم الجمعة، رحلات البالون الطائر في الأقصر، ومنعتها من الطيران والخروج من أرض مطار البر الغربي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح التي تتسبب في انحراف البالون.

وقال أحمد عبود، عضو اتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر، إنه تقرر إلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية بالنسبة لحركة البالون الطائر، وزيادة سرعة الرياح عن المسموح بها لطيران البالون، وذلك في إطار الحرص على حياة السائحين.

وأضاف عبود لـ"الشروق"، أن طياري البالون أطلقوا اليوم أكثر من بالونة اختبارا للطقس، وتبين لهم أن حركة الرياح غير مناسبة للإقلاع، وأن سرعة الرياح أعلى من معدلات تشغيل البالون.

وتابع "زيادة سرعة الرياح سيؤدي إلى دفع البالونات في الهواء ناحية مواقع خطرة وغير مصرح بالهبوط فيها مما يمثل خطرا وتهديدا على حركة الطيران والملاحة الجوية ويهدد سلامة الركاب".

وأكد أنه على الفور صدر القرار من ملاح الشركة المصرية للمطارات بوقف الرحلات؛ مما أدى لإلغاء حجوزات السائحين، مشيرا إلى أنه بالنسبة لغد السبت، سيطلق الطيارون بالونات اختبار في الساعات الأولى من الصباح لبيان إمكانية استئناف إقلاع الرحلات مرة أخرى من عدمه.