إغلاق 3 منشآت غذائية بدمياط وضبط أغذية فاسدة خلال حملة تفتيشية

شنت فرق إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط حملة تفتيشية في منطقة قسم ثان دمياط، شملت المرور على 28 منشأة غذائية متنوعة، حيث تبين أن 21 منشأة تُدار بدون ترخيص، بالإضافة إلى اكتشاف 3 منشآت تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة بسبب تدني مستوى النظافة، مما استدعى التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أنه تم تحرير 38 محضر جنحة صحية بسبب مخالفات متنوعة، كما تم إعدام 270 كيلوغرامًا من الأغذية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 3 صفائح من الجبن الأبيض منتهية الصلاحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعرض محضر الضبط على النيابة العامة. كما تم سحب 8 عينات غذائية للشك في صلاحيتها، وجارٍ فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأكد بدران أن مديرية الصحة بدمياط تواصل جهودها لتكثيف الحملات التفتيشية، لضمان توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، ومحاسبة المخالفين لضمان سلامة الجميع، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان صحة وسلامة المواطنين، تحت إشراف الدكتور عطية منصور، مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية.