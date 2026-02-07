ارتفاع نسبي في درجات الحرارة ورياح معتدلة بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم، ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة، يصاحبه نشاط للرياح متوسطة الشدة، ما يضفي حالة من الطقس المتقلب وفق تقرير غرفة عمليات المحافظة.

وفي سياق متصل، تستعد الإسكندرية لاستقبال نوة الشمس الكبيرة المقرر أن تبدأ في 18 فبراير، والتي تعد من النوات الشديدة المصحوبة بأمطار غزيرة، وفقًا للتقويم المناخي المعروف للمدينة.

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الجاهزية القصوى، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات النوة المرتقبة وباقي النوات الشتوية، من خلال انتشار المعدات وسيارات الشفط، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش وبيارات الصرف، بما يضمن سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.

ودعت شركة الصرف الصحي المواطنين إلى توخي الحذر، ومتابعة البيانات الرسمية الخاصة بحالة الطقس، والالتزام بالإرشادات الصادرة حفاظًا على سلامتهم، خاصة خلال فترات سقوط الأمطار الغزيرة.