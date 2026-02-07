جوتيريش يدين التفجير الانتحاري الدامي بمسجد في باكستان

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة الهجوم الذي استهدف مصلين في مسجد بالعاصمة الباكستانية "إسلام آباد"، بعد انفجار أثناء الصلاة وردت أنباء عن مقتل العشرات وإصابة الكثيرين غيرهم إثره.

وقال جوتيريش - في بيان أصدره المتحدث باسمه - إنه يدين التفجير "بأشد العبارات"، مشددا على أن الهجمات ضد المدنيين وأماكن العبادة "غير مقبولة"، ويجب "تحديد المسئولين وتقديمهم إلى العدالة".

وقدم جوتيريش تعازيه لأسر الضحايا وتمنى "الشفاء التام والسريع للمصابين". كما أكد مجددا "تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب باكستان في جهودهما لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في باكستان، مو يحيى، إنه "صُدم وحزن بشدة بسبب الهجوم المروع في إمام بارجاه في إسلام آباد، حيث تجمع الناس لصلاة الجمعة".. وقال: "أتقدم بأحر التعازي للضحايا وعائلاتهم"، مضيفاً: "يجب أن نقف معا في رفض مثل هذا العنف العبثي".

وقتل ما لا يقل عن 31 شخصاً فيما أصيب 169 آخرون بجروح في انفجار داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في منطقة "إمامبرجة خديجة الكبرى"، في مدينة تارلاي بالعاصمة.