تعليم مطروح: 903 مدارس جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

قالت نادية فتحي، وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن 903 مدارس بكل أرجاء المحافظة على أتم استعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني صباح غدٍ الأحد.

وأوضحت وكيلة وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان إعلامي، أنها شددت على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام التام باستمرار تنفيذ الإجراءات الخاصة بتحسين المستوى اللغوي لطلاب الصفوف الأولى بالمدارس الابتدائية، مع المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق مع مجالس المدن لإزالة الإشغالات أمام المؤسسات التعليمية.

وشددت على التأكد من سلامة البوابات الحديدية للمدارس، وإزالة أي تشوينات أو أدوات منزلية قابلة للاشتعال، والتأكد من نظافة المدارس والمناطق المحيطة بها، وكذلك سلامة ونظافة دورات المياه، والتأكد من سلامة وسائل الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث ومدى كفايته للطلاب، ومتابعة أسوار المدارس والالتزام بالتعليمات الخاصة بدهانها، وإزالة ومحو أي آثار عليها، والتأكد من تنظيف أسطح المدارس.

كما تم التشديد على تنظيف جراجات المياه وسط موجات التقلب الجوية، ومراجعة نظافة الخزانات الأرضية بالمدارس، وتفعيل لجان الأزمات والكوارث لمواجهة أي طارئ.

وأكدت أنه تم التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتوجيه مديري المدارس بضرورة تبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقا لمنظومة التنمية الشاملة، وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية، ومن خلال أنشطة المكتبات والتربية المسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.