قال "بيتر ألبيرس"، الرئيس التنفيذي لشركة "كيه.إل.إم" الفرع الهولندي لمجموعة الطيران الفرنسية-الهولندية "أير فرانس-كيه.إل.إم"، إن الحكومة الهولندية ستضغط من أجل الحصول على صلاحيات مساوية لفرنسا في إدارة مجموعة الطيران، حيث اشترت الحكومة الهولندية حصة مساوية لحصة الحكومة الفرنسية من أسهم المجموعة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن "ألبيرس" القول إن قيام هولندا بشراء 14% من أسهم "أير فرانس-كيه.إل.إم" بقيمة 744 مليون يورو (840 مليون دولار) الأسبوع الماضي، تستهدف "ضمان توازن المناقشات" وتسهيل "الأسلوب المشترك" في إدارة الشركة، مضيفا أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على عدد مقاعد مجلس الإدارة التي تريدها هولندا.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن شراء الحكومة الهولندية حصة من أسهم المجموعة جاء في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر بين "إيرفرانس" الفرنسية و"كيه.إل.إم" الهولندية مع انتشار تكهنات عن سعي "بن سيمث" الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى إبعاد "ألبيرس "عن منصبه.

وبعد رد الفعل الفرنسي الغاضب في البداية على إعلان هولندا شراء 14% من أسهم "أير فرانس-كيه.إل.إم" دون إبلاغ إدارة المجموعة، أو الحكومة الفرنسية، شكلت الحكومتان الفرنسية والهولندية مجموعة عمل من أجل التوصل إلى اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن مصير "أير فرانس-كيه.إل.إم" وتهدئة التوترات السياسية الناجمة عن صراع القوة بين البلدين على شركة الطيران، حيث تعهد وزيرا مالية البلدين بالتعاون معا من أجل تحسين أداء الشركة.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي فوبكه هوكسترا في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الماضي: "تريد فرنسا وهولندا أن تكون شركة إير فرانس- كيه إل إم أكثر شركة طيران قادرة على التنافس في العالم".

وستناقش مجموعة العمل مصير حصة الحكومتين الفرنسية والهولندية من أسهم "أير فرانس-كيه.إل.إم"، حيث ظلت فرنسا على مدى سنوات تمتلك 3ر14% من أسهم الشركة لتكون أكبر مساهم فيها، في حين لم تكن الحكومة الهولندية تمتلك أي حصة فيها قبل التحرك الأخير.

كانت "أير فرانس-كيه.إل.إم" عانت من اضطرابات عمالية متكررة العام الماضي، مما أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذي السابق "جان مارك جانايلاك" في مايو الماضي، بعد فشله في إنهاء إضراب طياري الشركة.

ونجح بنيامين سميث، الرئيس التنفيذي السابق لشركة طيران "أير كندا" وخليفة "جانايلاك" في رئاسة "أير فرانس" في التوصل إلى اتفاق مع النقابات العمالية الفرنسية، في حين يواجه معارضة قوية من جانب قطاع "كيه.إل.إم" الهولندي خلال الفترة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير سيجتمع مع نظيره الهولندي في وقت لاحق الأسبوع الحالي من أجل "مناقشة صريحة وودية" بشأن الخطوة الهولندية.

كانت إيرادات "أير فرانس-كيه.إل.إم" زادت العام الماضي بنسبة 5ر2% سنويا إلى 5ر26 مليار يورو (2ر30 مليار دولار) بحسب النتائج السنوية التي اعلنت الأسبوع الماضي.

في المقابل، تراجعت أرباح الشركة إلى 591 مليون يورو مقابل 332ر1 مليار يورو في العام قبل الماضي وذلك بسبب إضراب عمال "أير فرانس" بشكل أساسي.