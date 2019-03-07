حكومة مادورو تطلب من السفير الألماني مغادرة فنزويلا

أعلنت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السفير الألماني في فنزويلا "شخصاً غير مرغوب فيه"، وقالت إن السفير دانيل كرينر تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، حسبما أفادت الخارجية الفنزويلية على موقعها الإلكتروني الأربعاء (السادس من مارس/ آذار 2019).

وأكدت الخارجية الألمانية نبأ اعتبار حكومة فنزويلا السفير الألماني لديها "شخصاً غير مرغوب فيه". وقالت متحدثة باسم الخارجية في برلين الأربعاء: "ننسق في الوقت الحالي بشأن ما يجب عمله بناءً على ذلك، ويتم ذلك بالتعاون مع شركائنا في فنزويلا".

وأمام كرينر الآن 48 ساعة لكي يغادر البلاد، حسب الحكومة الفنزويلية. وكان السفير كرينر قد بدأ عمله كسفير لدى فنزويلا قبل عام واحد فقط، وذهب الاثنين الماضي برفقة 12 سفيراً آخرين من أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة إلى المطار الرئيسي في العاصمة كراكاس لاستقبال خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، أثناء عودته من جولة في أمريكا اللاتينية. ويبدو أن السفراء أرادوا أن يمنعوا اعتقال غوايدو لدى عودته لفنزويلا.