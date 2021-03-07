أبو جريشة: لا أفكر في رئاسة الإسماعيلي ونمر بظروف صعبة

نفى علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق ورئيس اللجنة الفنية بالدراويش، نيته الترشح لرئاسة النادي العريق، وأكد أنه لا يفكر مطلقاً في ذلك الأمر كونه في توقيت غير مناسب حيث يمر الفريق بظروف صعبة وفترة حرجة للغاية.

وقال أبو جريشة في تصريحات تليفزيونية "ما يحدث في الإسماعيلي الجميع يعرفه، تغيير مدربين ورحيل لاعبين لم يكن هناك أي استقرار، وجئنا كلجنة فنية قبل غلق باب القيد بفترة قليلة ودعمنا الفريق ببعض العناصر، ونعد من أكثر الأندية التي تعاني من الإصابات، حيث يغيب عبد الرحمن مجدي من ثاني مباراة بالدوري، وكذلك باهر المحمدي منذ فترة طويلة وهما لاعبان دوليان".

وأضاف: "نمر بأصعب فترة حالياً مع سوء حظ كبير، ففي مباراة دجلة أهدرنا فرصا محققة وكذلك في مباراتي الزمالك وإنبي، مع وجود توتر بين اللاعبين هذا صعب الأمر".

واختتم أبو جريشة حديثه قائلاً: "لعبنا 4 مباريات في 11 يوما هذا لم يحدث حتى في إنجلترا، المصابين لم يستطيعوا حتى العودة للمشاركة، لعبنا مباراة يوم الخميس في الإسكندرية وبعدها مباراتين في السويس ثم الزمالك، انضمت مجموعة جيدة في يناير يشاركون الآن مع الفريق، ومع عودة المصابين سيكون لدينا وفرة".

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط في جدول مسابقة الدوري العام، من 14 مباراة لعبها، حيث فاز الإسماعيلي في مباراة واحدة وتعادل في 7 وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبي الدراويش 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.