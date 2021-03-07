«تطوير مصر» تواصل نجاحها فى الساحل الشمالى بمشروع «دى باى» باستثمارات 7 مليارات جنيه

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د. أحمد شلبى: المشروع الجديد استمرار لنجاح فوكا باى.. وترجمة لرؤيتنا بالتوسع فى الساحل الشمالى



استمرارا للنجاح الذى حققته الشركة فى الساحل الشمالى، واستكمالا لخطط التوسع المحلية، تعاقدت شركة تطوير مصر مع شركة «كيان للتنمية العقارية» لتطوير وتنمية مشروع جديد تحت اسم «دى باى» فى منطقة الضبعة بالساحل الشمالى، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية العامة للدولة ورؤيتها لتنمية وتعمير منطقة الساحل الشمالى.

ويأتى قرار تطوير مصر بالتعاقد على تنمية المشروع الجديد والذى يحمل اسم «دى باى» بعد نجاح الشركة فى وضع بصمتها فى الساحل الشمالى من خلال مشروعها فوكا باى والذى شهد خلال العام الماضى بدء الحياة به لعدد 70 أسرة استمتعوا بقضاء صيف مميز فى وحداتهم بمشروع فوكا باى.

وتستهدف شركة تطوير مصر من خلال المشروع تنمية 200 فدان، خلال 6 أعوام بما يضيف إلى محفظة أراضى الشركة ما يقرب من 845 ألف متر مربع سيتم تطويرها بالشكل الذى يليق باسم تطوير مصر التى تعتمد على الإبداع والابتكار فى جميع مشروعاتها، بالإضافة إلى تحقيق جميع مفاهيم الاستدامة فى جميع جوانب المشروع لتأكيد التزام الشركة تجاه عملائها فى خلق تجارب محلية بجودة عالمية.

ويطل مشروع «دى باى» الجديد على وجهة بحرية مميزة بشاطئ رملى يمتد لما يقرب من 800 متر بما يحقق إطلالة فريدة على البحر الأبيض المتوسط، للمشروع الذى يقع عند الكيلو 165 طريق إسكندرية ــ مطروح فى منطقة الضبعة وبالتحديد أمام مخرج محور الضبعة، مما يحقق للمشروع ميزة تنافسية بكونه قريبا من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة الساحل الشمالى.

ومن المخطط للمشروع الجديد لتطوير مصر أن يحتوى على أكثر من 1800 وحدة متنوعة بين الفيلات والشاليهات والوحدات الفندقية التى تتوافق مع احتياجات العديد من العملاء الباحثين عن الجودة والتميز فى ظل وجود مشروعات كثيرة ممتدة على طول الساحل الشمالى. بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الخدمية والترفيهية التى ستقوم تطوير مصر بتوفيرها فى المشروع الجديد بما يجعل الحياة داخل المشروع الجديد متكاملة الخصائص.

كما قامت الشركة خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن إطلاق مشروعها الجديد، بالكشف عن الشعار الجديد للشركة والذى يرمز لانتقال شركة تطوير مصر من مرحلة النشأة إلى مرحلة جديدة أكثر نضجا واستقرارا بعدما استطاعت أن تثبت نفسها كلاعب رئيسى فى السوق العقارية المصرية.

وقال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن إطلاق مشروع «دى باى» يعتبر خطوة جديدة نحو اتجاه الشركة لتحقيق رؤيتها الأساسية لخلق مجتمعات مستدامة وذكية وسعيدة وإمداد السوق العقارية المحلية بنموذج عقارى مختلف وذى قيمة عالية الجودة. وأضاف شلبى أن المشروع الجديد سيراعى ما تقوم به الحكومة حاليا من تطوير لمنطقة الساحل الشمالى لتظهر بشكل متناسق وتنموى ومتكامل يتماشى مع رؤية مصر 2052 وبما يضمن تغيير الصفات السكانية للساحل الشمالى بأكمله، وتحويله من مجرد مصيف يُقبل عليه المواطنون 3 أشهر، ويهجرونه باقى العام، إلى مكان دائم للمعيشة طوال العام.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر أننا نطمح أن يصبح المشروع الجديد «دى باى» امتدادا لنجاح مشروع فوكا باى الذى شهد بداية الحياة به خلال الصيف الماضى وتمكن ملاك المشروع من المشاهدة والاستمتاع بموسم صيفى مختلف وفريد من نوعه، قائلا: «طوال سنوات مشوار تطوير مصر، تمكنا من إثبات أنفسنا فى السوق وإنشاء مشروعات رائدة، ولم يتحقق ذلك بفضل جهود شخصية أو فردية، بل من خلال خبرة وجهد فريق عمل متكامل وشبكة واسعة من الشركاء التى ساعدتنا فى تحقيق هذا النجاح. وهكذا، سنستمر فى فعل الشىء نفسه لدعم البلاد من خلال المساهمة فى تنفيذ خططها التنموية للنهوض بالاقتصاد المصرى ككل.

والجدير بالذكر أن شركة تطوير مصر العقارية لديها ثلاثة مشروعات أخرى قائمة على الإبداع والابتكار وخلق نموذج جديد فى السوق العقارية المصرية. والمشروعات هى: المونت جلالة المقام على جبال الجلالة على مساحة تصل لحوالى 545 فدانا، وفوكا باى بالساحل الشمالى بمنطقة رأس الحكمة المقام على 220 فدانا وبلومفيلدز بمستقبل سيتى بجوار العاصمة الإدارية الجديدة ويعتبر هذا المشروع مشروعا سكنيا متعدد الاستخدامات ويقام على مساحة 415 فدانا ويتضمن 90 فدانا مخصصا لإقامة منطقة تعليمية.