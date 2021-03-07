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بابا الفاتيكان يصل أربيل في إطار زيارته الحالية للعراق

د ب أ
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 8:10 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 8:10 ص

وصل بابا الفاتيكان فرنسيس صباح اليوم الأحد إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في اليوم الثالث لزيارته الحالية إلى العراق.

وجرى للحبر الاعظم استقبال رسمي وشعبي كبير في مطار أربيل الدولي وكان في مقدمة مستقبليه نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان ومسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم ورجال دين من مختلف الطوائف وكبار المسؤولين.

واصطفت مجموعات من أبناء كردستان عند مدخل مطار أربيل لتحية قداسة البابا فيما تم رفع علم إقليم كردستان وعلم دولة الفاتيكان عند مدخل المطار.

ومن المنتظر أن يحضر الحبر الأعظم قداسا في ملعب فرانسو حريري الذي سيقام في وقت لاحق من اليوم في مدينة أربيل.

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