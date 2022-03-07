رئيس أوكرانيا: الهجوم الروسي عليها أسوأ من الحرب العالمية

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، إلى اتخاذ إجراءات غربية لإغلاق الأجواء فوق أوكرانيا.

وقال في كلمة له، اليوم الاثنين، إن بلاده ستصمد أمام الهجوم الروسي الذي وصفه بـ"العنيف"، متهمًا القوات الروسية باستهادف المناطق السكنية بمختلف المدن.

وأضاف: "روسيا جلبت الحرب لبلادنا ونحن لا نريدها، والحرب الروسية ضدنا أسوأ مما شهدته الحرب العالمية".

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.