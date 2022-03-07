وزيرة الدفاع الألمانية تعلن دراسة تقديم مزيد من مساعدات التسليح لأوكرانيا

تدرس الحكومة الألمانية، إمكانية تقديم المزيد من مساعدات التسليح لأوكرانيا، التي تواجه هجوما من روسيا.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، اليوم الاثنين، في تصريحات للقناة الثانية في التلفيزيون الألماني "زد دي إف": "كل ما هو ممكن قيد الدراسة.. لكن يجب أن يكون واضحا دائما أنه لا ينبغي لنا إضعاف الجيش الألماني خلال ذلك. مهمتنا هي ضمان الدفاع الوطني ودفاع التحالف".

وأكدت الوزيرة، أن الصندوق الخاص المخطط إنشاؤه للجيش الألماني، والذي سيبلغ قوامه 100 مليار يورو، لا يتعلق بالتسليح، بل بالتجهيز، موضحة أن الأمر يدور حول أجهزة لاسلكية حديثة، وسترات واقية للجنود، وكذلك خليفة مقاتلات "تورنادو" أو مروحيات ودبابات.

وذكرت لامبرشت أنه بالـ100 مليار يورو يمكن الآن أخيرا إجراء عمليات الشراء التي التزمت بها ألمانيا، قائلة: "لذا فإن الأمر لا يتعلق مطلقا بتلبية الأمنيات، بل بالقدرة على شراء ما هو ضروري على نحو مُلح الآن".

كما أعلنت الوزيرة عن "تغييرات كبيرة" في نظام المشتريات في الجيش الألماني، والذي يعتبر مسؤولا عن تأخير وزيادة تكلفة مشاريع التسلح، موضحة أنه لا يمكن أن تستمر إجراءات العطاء لمدة 10 أو 15 عاما، مردفة: "يجب أن يسير الأمر على نحو أسرع، يجب أن يصبح أكثر فعالية".

وأوضحت أنها تخطط أيضا لزيادة المبالغ المخصصة للمشتريات السريعة من 1000 إلى 5000 يورو، مضيفة: "بعد ذلك سيصبح لدي المساحة للاهتمام بالمشاريع الكبيرة".