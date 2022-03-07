ضبط طن سكر تمويني و600 زجاجة زيت قبل بيعهم في السوق السوداء بالبحيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت مديرية التموين بالبحيرة من ضبط 600 زجاجة زيت وطن سكر تمويني قبل بيعهما فى السوق السوداء بالبحيرة.

وقال المهندس مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إن المديرية قامت بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية على الأسواق بمدينة دمنهور، أسفرت عن ضبط سيارة چامبو محملة طن سكر تمويني مدعم و50 كرتونة زيت بكل كرتونة 12 زجاجة أثناء تهريبها للسوق السوداء بعد متابعتها وتم ضبطها أسفل نفق السكة الحديد بمدينة دمنهور وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.