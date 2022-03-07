رئيس شعبة المواد الغذائية: جميع السلع متوفرة على بطاقة التموين وأسعارها ثابتة

قال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن جميع السلع متوفرة على بطاقة التموين وأسعارها ثابتة دون أي زيادات.

وأضاف هشام الدجوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا نية لتحريك أسعار السلع التموينية، موضحا أن أسعار السلع في القطاع الخاص مرتبطة بالعرض والطلب، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على سد الفجوة بين المنتج وتاجر التجزئة لمنع ارتفاع الأسعار، ومباحث التموين وأجهزة الرقابة تتابع الأسعار في الأسواق لضبطها، مشيرا إلى أن احتكار بعض السلع يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وبين رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن المواطن يدفع ثمن احتكار بعض التجار للسلع ولا بد من اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة الاحتكار والزيادة في الأسعار، لافتا إلى أن توفير السلع في معارض أهلا رمضان والشوادر سيقضي على ارتفاع الأسعار.

