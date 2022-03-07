انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إعلان روسيا أنها ستفتح ممرات إنسانية في العديد من المدن الأوكرانية، لكن من أجل خروج الروسيين والبلاروسيين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءًا كل يوم وإن فرنسا ستواصل الضغط على روسيا من خلال العقوبات.

وأضاف ماكرون في تصريحات أوردتها صحيفة الجارديان البريطانية أن "الوضع يزداد سوءًا كل يوم، الناس يموتون... لم نتمكن بعد من التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأعلنت روسيا، اليوم الاثنين عن "ممرات إنسانية" جديدة لنقل الأوكرانيين المحاصرين تحت قصفها، في خطوة نددت بها كييف على الفور ووصفتها بأنها حيلة غير أخلاقية.وكا

وكان قصر الإليزيه قد نفى ما قالته روسيا بشأن فتح موسكو ممرات إنسانية بعد طلب شخصي من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لنظيره الروسي "فلاديمير بوتين" عندما تحدثا سويا عبر الهاتف أمس الأحد.