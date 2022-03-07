عضو بمجلس الشيوخ يدعو لوضع تسعيرة جبرية لضبط الأسواق

قال حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، إن موجة ارتفاع الأسعار المنتشرة فى الأسواق ليس لها مبررا اقتصاديا لحدوثها، لا سيما فى ظل وجود استقرار فى أسعار العملات الأجنبية، الأمر الذى يتطلب تدخلا عاجلا من قبل الحكومة لضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية ملقى على عاتقهما مسؤولية ضبط الأسعار، فضلا عن تفعيل الدور الرقابى، مضيفا أن الحكومة أعلنت توفير جميع السلع سواء الأساسية أو الاستراتيجية وتوفير المخزون الآمن منها؛ لذلك لا داعى لحالة الجشع المنتشرة بين بعض التجار.

وأكد ضرورة وضع تسعيرة جبرية لضبط الأسواق، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أى تاجر يقوم برفع أسعار أى سلعة لم تعلن الحكومة عن رفع سعرها على خط الشكاوى التابع لجهاز حماية المستهلك.