وزير الخارجية الأمريكي: أكثر من 4000 شخص اعتقلوا في روسيا بسبب احتجاجهم على الحرب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أكثر من 4000 شخص اعتقلوا في روسيا أمس الأحد بسبب احتجاجهم على شن الحرب على أوكرانيا.



وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى ليتوانيا، اليوم الاثنين، أن العقوبات التي يتم فرضها على روسيا منذ شن هذه الحرب ستكون لها تداعيات كبيرة.



ولفت إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يبحث حاليًّا نشر مزيد من القوات في شرق أوروبا، لافتًا إلى تقديم معدات دفاعية لدول شرق أوروبا لمواجهة أي هجوم روسي.



وتابع بلينكن: "سندافع عن أراضي الحلفاء في شرق أوروبا".



وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.



وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.